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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تدرس تقسيم صرف المعاشات بمكاتب البريد بحسب الموقع الجغرافي

الأحد 29/مارس/2020 - 04:58 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جاري الآن اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بالهيئة القومية للبريد استعداد لصرف المعاشات للمواطنين بدءا من الأربعاء تشمل الحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين بالهيئة خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال الوزير في تصريحات لـ"الدستور"، أن المقرر حاليا دراسة إعداد أصحاب المعاشات وتقسيمهم وفق المكاتب والمناطق بحسب الموقع الجغرافي كما أنه جاري تحديد عدد المكاتب التي ستعمل فترة مسائية والمواعيد للتيسير على المواطنين وسيتم الإعلان عنها غدا بهدف منع أي تكدس أو ازدحام بين المواطنين في عمليات صرف المعاشات والتي تصل نحو ٥.٥١ مليون مستفيد وتتجاوز ٦ مليارات جنيه شهريا.

وأضاف الوزير أن الهيئة وزعت منشورا على المكاتب بآليات صرف المعاشات على أن يتم تقسيم الأيام كالآتي:
أ
١- صرف المعاشات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت ١-٢-٤ أبريل المقبل.
٢- صرف المعاشات من ألف جنيه حتى ٢٠٠٠ جنيه أيام الأحد الاثنين والثلاثاء ٥-٦-٧ أبريل المقبل.
٣- صرف المعاشات أكثر من ٢٠٠٠ جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس ٨-٩ أبريل المقبل.
٤- المتخلفين عن الصرف في الأيام السابقة يتم الصرف بدءا من الأحد ١٢ أبريل المقبل.

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