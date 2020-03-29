هاني الناظر: احذورا من تطهير الأيدى بالكلور

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فى جميع أنحاء العالم، أصبح استخدام الكلور فى عمليات تطهير الأسطح فى المنازل أمر لاغنى عنه لحماية جميع أفراد الأسرة، ولكن يستخدم البعض الكلور بشكل خاطئ ما يؤدى لمشكلات صحية خطيرة.وفى هذا الأمر، يحذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، من استخدام الكلور بشكل غير صحيح، قائلا: "احذروا استخدام الكلور في تطهير الأيادي أو الوجوه ولا تستخدموه في بخاخات لرش هواء المنزل أو الأثاث أو المسطحات المختلفة في المطبخ أو موائد أو أواني الطعام أو مفروشات أو مقاعد".وأضاف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أن الكلور المخفف 5% بمقدار واحد إلى تسعة مقادير ماء يستخدم فقط لأرضيات الحمام والتواليت وكعوب الأحذية عند دخول المنزل مع مراعاة ارتداء جوانتي في اليد عند استعماله.وأشار إلى أن الاستخدام الخاطئ للكلور، يؤدى إلى مشاكل كبيرة، قائلا: "وصلتني شكاوى ورسائل مصورة لعدد كبير جدا من حالات التهاب الجلد الشديدة والتهابات العيون المؤلمة والتي أصابت كثيرون بسبب الكلور".وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فأنه يمكن الإصابة عن طريق ملامسة الأشخاص، الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم، كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره.وتبين مجموعة من الدراسات الحديثة، التى أقرتها المنظمة العالمية، أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القُطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء.ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض، ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج، وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبًا من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19.