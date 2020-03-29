السجن 3 سنوات لعصابة سرقت توك توك بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهم بسرقة سائق توكتوك تحت تهديد السلاح، ومساومته علي ارجاعه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد أيمن محفوظ، وخالد أحمد زكي، وأمانة سر خالد محمد حسين.ترجع أحداث القضية رقم 17550 لسنة 2019 جنايات المنتزة ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ببلاغ من صاحب توكتوك بقيام 3 أشخاص بسرقته بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن قيام كل من خ.ح.م، وم.م.ع، وال.ر.ال، حال سير المجني عليه أ.ش.ع، سائق توكتوك، بالطريق العام ظهرا طلبوا منه توصليهم الي أحد الأماكن بدائرة القسم وأثناء سيره قام المتهمون بإشهار الأسلحة البيضاء لترويعه واستولوا علي التوكتوك وهاتفه المحمول وفروا هاربين.وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليهم بعد قيامهم بطلب مبلغ 7 الاف جنية من صاحب التوكتوك لاسترجاعه واقروا بمكان اخفاء التوكتوك وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.