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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر الخير: تزويد مستشفى حميات العباسية بجهازين تنفس صناعي

الأحد 29/مارس/2020 - 04:51 م
مستشفى حميات العباسية
مستشفى حميات العباسية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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زودت مؤسسة مصر الخير، اليوم الأحد، مستشفى حميات العباسية بجهازين تنفس، ضمن خطة دعم المستشفيات، بالإضافة إلى توزيع المرحلة الأولى من كراتين المواد الغذائية، وشنط الحماية الطبية ودعم مستشفيات الحجر الصحي، ضمن حملة زكاتك وقت الأزمة، في ٧ محافظات.

وأوضحت المؤسسة أنه تم توزيع ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية، و١٠ آلاف شنطة حماية لعدد ١٠ آلاف أسرة في محافظات هي القاهرة والفيوم والمنيا سوهاج وقنا والأقصر.

وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إنه تماشيا مع جهود الدولة في مواجهة فيروس الكورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، أطلقت مؤسسة مصر الخير حملة زكاتك وقت الأزمة لدعم مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات، لمساعدتها في أداء دورها، وأيضا لحماية جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض في مواجهة فيروس الكورونا المستجد من خلال توفير المستلزمات التي بدونها لن تمر هذه الأزمة، وكذلك دعم كبار السن والمتضررين من الإجراءات الوقائية الأخيرة من العمالة المؤقتة واليومية، من خلال توزيع شنط الحماية الطبية والتي تشمل كافة أدوات التعقيم والمواد المعقمة لحماية الأسر بالاضافة لكرتونة مواد غذأئية متكاملة (والتي روعي في مكوناتها توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص النظافة الشخصية والتطهير المنزلى).

وأضاف "علي" أن الحملة تستهدف توزيع ١٠٠ ألف شنطة حماية و١٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية لعدد ١٠٠ ألف أسرة، موضحًا أن كرتونة مواد غذأئية المتكاملة تزن نحو ١٠ كيلو جرام من المواد الغذائية من زيت وسكر وأرز ومكرونة وصلصة، كما أن شنطة الحماية الوقائية التي سيتم توزيعها على المواطنين، تضم كلور، وصابونة يد، و«ترمو متر زئبقي» ومناديل ورقية وأكياس جمع قمامة، والتي تصل تكلفتهما مجتمعين لـ200 جنيه، وسوف تقوم الموسسة بتوزيعها نيابة عن المتبرعين والتي تعد من أبواب الزكاه وقت الأزمات، لتوصيلها للأسر المحتاجة وأسر العمالة غير المنتظمة من خلال قاعدة البيانات لدي مؤسسة مصر الخير.

وصرحت الأستاذة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير بأنه من المقرر غدا تسليم ٦ أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات العزل والحجر الصحي بواقع ٣ أجهزة لمستشفى قفط بمحافظة قنا، وعدد ٢ جهاز لمستشفى العديسات بمحافظة الأقصر، وعدد جهاز واحد لمستشفى طنطا الجامعي.

وأكدت رئيس قطاع الصحة أن حملة دعم المستشفيات كانت قد بدأت بدعم بعض منها مستشفى إسنا بالأقصر والتي تخدم المصابين حتى أسوان، ومستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، ومستشفى حميات العباسية بالقاهرة ومستشفى طنطا الجامعى، وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية للمرضي وكذلك دعم فرق الأطباء والممرضين بكافة المستلزمات الطبية التي تساعدهم في أداء مهامهم مثل بدل صفراء غير نافذة السوائل وكمامات طبية وماسكات جراحية ونظارات وقائية جاون.

وأوضحت أن المؤسسة أطلقت حملتها بعد إعلان الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمنائها جواز إخراج الزكاة في أوقات الأزمات، لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا، وأسر أطفال المدراس المجتمعية، وأسر الغارمين، والعمالة الموسمية وغيرهم من محدودي الدخل والأولى بالرعاية.

وناشدت مؤسسة مصر الخير جموع الشعب تبني حملة «زكاتك وقت الأزمة» من خلال التبرع للمؤسسة بجميع البنوك، ومن خلال منافذ المؤسسة، وذلك للتكاتف وقت الأزمات لمرور بهذه المرحلة الصعبة.
مستشفى حميات العباسية
مستشفى حميات العباسية
مستشفى حميات العباسية
مصر الخير: تزويد مستشفى حميات العباسية بجهازين تنفس صناعي
مستشفى حميات العباسية
مستشفى حميات العباسية
مستشفى حميات العباسية
مصر الخير: تزويد مستشفى حميات العباسية بجهازين تنفس صناعي

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