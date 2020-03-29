ٍِِالتعليم تعلن المحتوى الدراسى لمواد العلوم بالمرحلة الثانوية

حياء"، حتى يوم 15 مارس.





جاء ذلك حتي يتيسر للطلاب تحديد الدروس المقرر أن تأتي أسئلتها في امتحانات الثانوية العامة، المقرر لها أن تنطلق ٧ يونيو المقبل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عصر اليوم، تحت إشراف الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، قائمة المحتوى لمختلف المناهج لمرحلة الثانوي العام "٢٠١٩- ٢٠٢٠".وأعلن مكتب الإدارة لتنمية مواد العلوم، المحتوي الدراسي لمواد العلوم، والتي تشمل "الفيزياء والكيمياء والأ