ٍِِالتعليم تعلن المحتوى الدراسى لمواد العلوم بالمرحلة الثانوية

ٍِِالتعليم تعلن المحتوى الدراسى لمواد العلوم بالمرحلة الثانوية
الأحد 29/مارس/2020 - 04:45 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عصر اليوم، تحت إشراف الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، قائمة المحتوى لمختلف المناهج لمرحلة الثانوي العام "٢٠١٩- ٢٠٢٠".
وأعلن مكتب الإدارة لتنمية مواد العلوم، المحتوي الدراسي لمواد العلوم، والتي تشمل "الفيزياء والكيمياء والأحياء"، حتى يوم 15 مارس.
وأعلن مكتب الإدارة لتنمية مواد العلوم، المحتوي الدراسي لمواد العلوم، والتي تشمل "الفيزياء والكيمياء والأحياء"، حتى يوم 15 مارس.
جاء ذلك حتي يتيسر للطلاب تحديد الدروس المقرر أن تأتي أسئلتها في امتحانات الثانوية العامة، المقرر لها أن تنطلق ٧ يونيو المقبل.
ٍِِالتعليم تعلن المحتوى الدراسى لمواد العلوم بالمرحلة الثانوية
ٍِِالتعليم تعلن المحتوى الدراسى لمواد العلوم بالمرحلة الثانوية