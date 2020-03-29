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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«غرفة السياحة»: نحن أداة لتنفيذ آليات الدولة لمساندة القطاع

الأحد 29/مارس/2020 - 04:45 م
باسل السيسى
باسل السيسى
رامى حسين
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قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن الغرف السياحية النوعية تعمل على حاليا على حصر العاملين لديهم ورواتبهم وذلك لتقديمها إلى الجهات المعنية موضحا أن دعم الحكومة ليس بالشرط أن يكون نقدى بشكل مباشر من الممكن أن يكون فى صورة تسهيلات فى السداد،او تأجيل فى دفع القروض والتيسير على العاملين بشركات السياحة والقطاع السياحى بأكملة

وأضاف باسل السيسي، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهدف من هذا الحصر الذى تجرية الغرف النوعية هو أن يكون لدى الجهات المعنية معلومات كاملة بالعاملين بالقطاع السياحى والرواتب الشهرية الفعلية التي يتقاضها كل عامل لافتا أن الشركات السياحية من القطاعات الاقتصادية التى ساهمت فى صندوق الطوارئ والأزمات المخصص لمساندة القطاعات فى هذة الحالات، مشيرا إلى أن الغرف السياحية هى حلقة الوصل بين القطاع السياحي والجهات المعنية بالدولة وسنتابع آلية التى تحددها الدولة لمساندة العاملين بالقطاع وخاصة أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات الاقتصادية التى تضررت من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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