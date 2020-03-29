السيطرة على حريق شب بمزرعة فى البحيرة (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بإشراف العميد محمد بلبع، على حريق شب داخل مزرعة تابعة لشركة أبحاث زراعية، بدائرة مركز النوبارية، ولم تقع أي إصابات إثر الحريق.البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد رشوان، مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمقدم بهاء الكردي، مدير الحماية المدنية بالنوبارية، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مزرعة شركة العامرية للأبحاث والتنمية الزراعية، الواقعة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، أمام الكيلو 75 في اتجاه القاهرة.وتمت السيطرة على الحريق بالمخلفات الزراعية بأرض الشركة البالغ مساحتها ١٢٠٠ فدان، بعد الدفع بسيارتين إطفاء.