إخلاء سبيل 71 متهمًا بكسر حظر التجوال فى الإسكندرية

قررت نيابة استئناف الإسكندرية إخلاء سبيل 71 شخصًا، بكفالات مالية تراوحت ما بين 1000 و4000 آلاف جنيهًا، تبعًا لحالة كل منهم، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد ضبطهم، لمخالفتهم وكسر قرار حظر التجوال اليومي، منذ الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، خلال الـ4 أيام الماضية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الأحد، بأن نطاق نيابات "العطارين، والمنشية، وباب شرقي، وسيدي جابر، وأول الرمل، ومحرم بك" قرر إخلاء سبيل 20 شخصًا بكفالات مالية بلغت 4000 جنيهًا، على ذمة قضايا.كما قرر المستشار محمد عبدالفتاح لاشين، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، والتي تضم 7 نيابات جزئية وهي "مينا البصل، والجمرك، واللبان، وكرموز، والميناء، والشئون المالية، والطفل"، إخلاء سبيل 51 مواطنًا خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.ووجهت النيابة العامة بالإسكندرية للمتهمين المخلي سبيلهم تهم بكسر حظر التجول وعدم الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية والوقائية، الرامية لدرء انتشار فيروس كورونا المسجد "كوفيد-19" داخل الوطن وبين مواطنيه.