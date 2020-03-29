انفجار طائرة تقل 8 ركاب فى الفلبين

أفادت وسائل إعلام باندلاع حريق ووقوع انفجار، اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير" كان على متنها ثمانية أشخاص، قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.وأكدت صحيفة "Philippine Daily Inquirer" أن الحادث وقع في مطار نينوي أكوينو الدولي بالعاصمة مانيلا، مشيرة إلى أن الطائرة كانت بصدد التوجه إلى اليابان بمهمة إجلاء طبي، وكان بين ركابها مريض كندي.