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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مندوب مصر الدائم» يجري مشاورات مع قادة أمميين لمواجهة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 04:30 م
السفير محمد إدريس
السفير محمد إدريس
ألفت الكحلي
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في إطار المساعي المصرية الشاملة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، أجرى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مشاورات مع قيادات الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول الفاعلة في المنظمة الدولية لحشد الجهود لصياغة خطة استجابة دولية لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا على كافة الأصعدة سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأوضح السفير محمد إدريس أن وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قام بتوجيه مذكرة إلى رئيس مجموعة ال ٧٧ والصين، وجميع وفود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، تتضمن عددًا من العناصر والمبادئ الأساسية التي ترى مصر أنها من الممكن أن تسهم في بلورة رؤية دولية وخطة استجابة شاملة للأمم المتحدة إزاء التحديات الدولية الراهنة على المدى القريب والبعيد، وتؤكد المذكرة أهمية أن تكون الخطة شاملة تراعي الأبعاد المتعددة للأزمة الدولية، ويتم التنسيق بشأنها بين كافة الأطراف الفاعلة، وضرورة حشد الموارد وتنسيق الجهود ما بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية لمواجهة التداعيات الإنسانية الناتجة عن المرض، بجانب أهمية تكاتف المجتمع الدولي في هذه اللحظة التي تشكل تحديًا وجوديًا للنظام الدولي الراهن وقدرته على الاستجابة لأهداف وتطلعات الدول والشعوب في تحقيق التنمية المستدامة وإحلال السلم والأمن في مختلف أرجاء العالم.

وأضاف مندوب مصر الدائم أن أي خطة استجابة للأمم المتحدة من المهم بصفة مبدئية أن تتضمن القيام بثلاث خطوات عاجلة أساسية تشمل التعاون لتطوير لقاحات وعلاجات لجائحة الكورونا وإتاحتها لكافة الدول الأعضاء دون احتكار أو تمييز، وحصر قائمة دولية تتضمن الاحتياجات العاجلة لمختلف الدول من الأجهزة والمواد الطبية والوقائية اللازمة لمواجهة المرض والشركات الموزعة لها على مستوى العالم وتيسير حصول الدول عليها، بالإضافة إلى قيام الأمم المتحدة بالتنسيق مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوضع خطة دعم اقتصادي للدول الأكثر عرضة للآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن المرض، مشيرًا إلى أن مصر تسعى بالتنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة والدول الأخرى لبلورة وصياغة الخطة المقترحة ووضعها موضع التنفيذ السريع.

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