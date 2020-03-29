الإحصاء: 55.5 مليون شخص مؤمن عليهم صحيًا معظمهم طلاب وموظفون

كشفت إحصائية حديثة، أن أعداد المنتفعين من خدمات التأمين الصحى سجلت ارتفاعات مطردة خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن قفزت من 50.1 مليون مؤمن عليه عام 2014 لـ51.1 مليون خلال عام 2015، ثم 52.8 مليون عام 2016، و54.1 مليون عام 2017، وصولًا لـ55.5 مليون شخص بنهاية عام 2018، بزيادة تخطت 5 ملايين شخص خلال تلك الفترة.ووفقًا للإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن العدد الأكبر من المستفيدين من خدمات التأمين الصحى هم طلاب المدارس بعدد 23.3 مليون شخص مؤمن عليهم، يليهم المواليد بعدد 15.8 مليون شخص، ثم قوى عاملة بعدد 12.3 مليون شخص.بينما تذيل قائمة المؤمن عليهم صحيًا أصحاب المعاشات والأرامل بعدد 3.2 مليون شخص، والمرأة المعيلة بعدد 775 ألف شخص، وفئات أخرى غير محددة بعدد 6 آلاف شخص.