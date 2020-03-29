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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إجراءات وقائية جديدة بـ«البريد» لحماية المواطنين قبل صرف المعاشات

الأحد 29/مارس/2020 - 04:27 م
البريد
البريد
طارق عتمان
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اتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات احترازية وتدابير وقائية جديدة بجميع المكاتب، قبل بدء صرف المعاشات للمواطنين بدءًا من الأربعاء الأول من أبريل المقبل، وذلك تماشيا مع اتجاه الدولة باتخاذ الإجراءات الوقائية وحرصا من الهيئة على حماية أرواح العملاء وأبنائها العاملين، حيث جرى اتخاذ والتنبية بالإجراءات التالية:

أولا: فيما يخص أدوات التعقيم والنظافة

قامت الهيئة بشراء أدوات تعقيم وحماية، وتم التنبيه على رؤساء القطاعات ومديري العموم بالاستمرار في شراء أدوات التعقيم والتطهير من السوق المحلية والكثير من المناطق تقوم بالشراء بصفة منتظمة، وفي حال تأخر الشراء من إدارة المنطقة يقوم كل وكيل بالشراء.

ثانيا: فيما يخص منع الزحام وتنظيم دخول العملاء صالة الجمهور

1- تكليف رؤساء القطاعات ومديري العموم، بحصر احتياجات المكاتب من علامات وإشارات التباعد بين العملاء داخل صالة الجمهور طبقا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

2- جرى تكليف رؤساء القطاعات ومديري العموم، بالتواصل والتنسيق مع مراكز الشباب أو المدارس والجهات التنفيذية لإمكانية عمل ساحات انتظار يراعى فيها معايير الصحة والتباعد بين العملاء، أثناء فترة صرف المعاشات مع التعقيم المستمر لأماكن التجمع للموظفين والعملاء.

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