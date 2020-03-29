وزير الرياضة يبحث إعادة اللاعبين المتواجدين خارج مصر

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية المصرية ووزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى التنسيق الجاري مع المهندس ياسر إدريس، عضو اللجنة الأوليمبية المصرية، لتحديد كشوف بأسماء اللاعبين المتواجدين خارج مصر، والذين شاركوا بالعديد من البطولات والمعسكرات الخارجية.يأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتضمنة تعليق حركة الطيران الدولي، وفي إطار متابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج والذي تعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران.وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة اللاعبين المتواجدين بمختلف دول العالم ووفقًا لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية لإعادتهم في أقرب وقت ممكن.وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بالمتابعة الكاملة لأوضاع جميع المصريين المتواجدين بالخارج، ومنهم اللاعبين الذين كانوا متواجدين للمشاركة في معسكرات وبطولات خارجية وتعذر عودتهم نتيجة الإجراءات الدولية الخاصة بوقف حركة الطيران الدولي.وأوضح وزير الرياضة أنه يتم التنسيق مع وزارات الخارجية والطيران المدني والصحة لمتابعة الانتهاء من كل الإجراءات والخاصة بشأن مواعيد وصول اللاعبين وذلك لاتخاذ كل الإجراءات والضوابط الصحية المتبعة في شأن عودة المصريين من الخارج بما يضمن سلامتهم حال عودتهم إلى أرض الوطن.