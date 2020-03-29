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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

استخراج البطاقات العلاجية للمحامين حتى نهاية أبريل المقبل

الأحد 29/مارس/2020 - 04:19 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
الحسين عبيد
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تطبق نقابة المحامين أول قرارات مجلس النقابة العامة الجديد، حول مد العمل لاستخراج البطاقات العلاجية إلى نهاية شهر أبريل المقبل، بدلا من نهاية مارس تيسيرا على المحامين وأسرهم.

وجاء هذا القرار، لإتاحة الفرصة أمام المحامين لتقديم أوراق استخراج البطاقة العلاجية في راحة تامة، مما يمثل ذلك تيسيرا على الجميع، بعد أن شغلت انتخابات مجلس النقابة العامة 2020 الكثير من وقتهم.

واستقبل السادة المحامون هذه القرار بحفاوة كبيرة، وعبر الكثيرون عن سعادتهم البالغة بهذا التوجه وإتاحة الفرصة أمام المحامين لاستخراج البطاقات العلاجية، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تحمل بين جنباتها شجاعة وقوة وحق للمحامين.

الجدير بالذكر أن استخراج البطاقة العلاجية للمحامين يتم داخل النادي النهري للمحامين في المعادي، ويشهد ازدحاما كبيرا لقصر المدة المحددة للعمل والتي لا تتخطى الثلاثة أشهر، في الوقت التي تحذر فيه الدولة التجمعات لمواجهة الأمراض المنتشرة والتي على رأسها وباء كرونا.

وكان النقيب العام رجائي عطية، قد قرر غلق النقابة حتى يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، كإجراء احترازي بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد، عقب استطلاع رأى المحامين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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