كورونا يرفع وفيات النرويج إلى 22

أعلنت السلطات الصحية في النرويج، اليوم الأحد، تسجیل حالتي وفاة بفیروس كورونا المستجد لیرتفع عدد الوفیات إلى 22.وذكر المعھد النرويجي للصحة العامة - وفقا لقناة روسية الإخبارية - أن الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 257 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 4102 حالة، من بینھا 2107 حالات إصابة محلیة، في حين سجلت 1299 حالة وافدة من خارج البلاد.وفي وقت سابق من اليوم أعلنت النرويج عن نيتها إنشاء صندوق تمويلات داخل الأمم المتحدة، يهدف لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عالميًا 660 ألف إصابة، في 171 بلدًا ومنطقة، مع 32 ألف حالة وفاة على الأقل.