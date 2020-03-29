بدء مبادرة «رد الجميل» لبيع السلع الغذائية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ مبادرة "رد الجميل " غدًا الإثنين من خلال 14 هايبر ماركت بنطاق المحافظة، يتم من خلالها بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمدة 15 يوما تخفيفًا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار المحافظ -في بيان اليوم الأحد- إلى أن المبادرة تقتصر على بيع السلع الأساسية من "سكر، زيت، مكرونة، أرز"، ويباع السكر بـ7.75 بدلا من 9.5 جنيهات، والزيت 14.5 بدلا من 17، ومكرونة، وأرز 7.75 بدلا من 9 جنيهات.وأضاف المحافظ أنه سيتم بيع السلع من خلال المنافذ التالية "جلهوم ماركت فرعى 1، 2 والجيلانى ماركت فرعى 1، 2 وماركاتو ماركت بمدينة شبين الكوم - وهايبر الوكيل والماسة وخير زاد بمدينة الشهداء- وفرع الجمعية الاستهلاكية والتهامى ماركت بمدينة بركة السبع، والجيلانى ماركت بمدينة منوف، وهايبر جمال المعصراوي ومسعد البرعى بمدينة أشمون، وهايبر وائل أبو زيد بمدينة السادات".