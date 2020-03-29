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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء مبادرة «رد الجميل» لبيع السلع الغذائية بالمنوفية

الأحد 29/مارس/2020 - 04:18 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ مبادرة "رد الجميل " غدًا الإثنين من خلال 14 هايبر ماركت بنطاق المحافظة، يتم من خلالها بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمدة 15 يوما تخفيفًا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ -في بيان اليوم الأحد- إلى أن المبادرة تقتصر على بيع السلع الأساسية من "سكر، زيت، مكرونة، أرز"، ويباع السكر بـ7.75 بدلا من 9.5 جنيهات، والزيت 14.5 بدلا من 17، ومكرونة، وأرز 7.75 بدلا من 9 جنيهات.

وأضاف المحافظ أنه سيتم بيع السلع من خلال المنافذ التالية "جلهوم ماركت فرعى 1، 2 والجيلانى ماركت فرعى 1، 2 وماركاتو ماركت بمدينة شبين الكوم - وهايبر الوكيل والماسة وخير زاد بمدينة الشهداء- وفرع الجمعية الاستهلاكية والتهامى ماركت بمدينة بركة السبع، والجيلانى ماركت بمدينة منوف، وهايبر جمال المعصراوي ومسعد البرعى بمدينة أشمون، وهايبر وائل أبو زيد بمدينة السادات".

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