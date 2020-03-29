راندا البحيري تستعيد ذكريات طفولتها

شاركت الفنانة راندا البحيرى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة لها في طفولتها.وعلقت راندا البحيري، على الصورة، قائلة: "راندا نونو صباح الخير..عاملين إيه في الحظر أنا في البيت بالبيچاما وإنتو"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري، كان مشاركتها في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور.