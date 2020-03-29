إصابة 3 فى حادث تصادم بالبحيرة

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أصيب، منذ قليل، 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل في سيارة نقل أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالقرب من الكيلو 71 بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بأنه تلقى بلاغا من النجدة يفيد بتصادم سيارة نقل بأخرى وفر الآخر هاربا.انتقل على الفور ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم بهاء الكردي، رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام السيارة نقل رقم "5917 ب ا ط" بسيارة أخرى.وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد. ع. م "31 سنة، "علي. ع. ح"، 35، وسائق السيارة غير معلوم، وتم نقلهم جميعا لمستشفى النوبارية العامة لتلقي العلاج اللازم.