انخفاض بورصة قطر ومؤشرها يخسر 48 نقطة

انخفض مؤشر بورصة قطر اليوم الأحد، بحوالي 48 نقطة؛ ليغلق عند مستويات 15ر8431 وبنسبة 57ر0 بالمائة.وارتفعت سبعة أسهم، وانخفض 31 سهما فيما حافظت سبعة أسهم على نفس مستوياتها في الجلسة السابقة.وتراجعت مستويات السيولة وبلغت حوالي 134 مليون ريال قطري وهي أقل مما اعتادته في الأيام السابقة.