«تنشيط السياحة» تطلق «طهر شارعك» لتعقيم شوارع وأحياء الإسكندرية

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، حملة مكبرة تفعيلا لمبادرة "نظف وطهر شارعك"، والتي تتبناها هيئة تنشيط السياحة، في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتوعية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال محمد سعد، مدير عام الهيئة، في بيان له اليوم، إن الحملة استهدفت اليوم منطقة القباري حتى "صينية الورديان" بنطاق حي غرب، مرورا بمنطقة طابية صالح وشارع اليسر، وشارع "أم السلطان" وشارع الأمان، بمشاركة شركة نهضة مصر للنظافة، وابناء المنطقة.وأضاف، أنه تم تطهير وتعقيم الشوارع ومداخل البيوت السكنية بالمطهرات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، وتم المرور على المخابز والتشديد عل أصحابها بالالتزام والتنبيه وتوعية المواطنين بضرورة التباعد ومنع التزاحم حرصًا على سلامة الجميع، كما تم المرور على مكاتب البريد والمحال التجارية، وتمت توعية سكان المنطقة من خلال الأطباء المشاركين بالحملة بضرورة اتباع الطرق الوقائية لمنع الإصابة بالفيروس حرصا على سلامة المواطنين وحماية المجتمع.