توزيع 500 شنطة غذائية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن التكاتف المجتمعى والتلاحم الإنسانى الذى تعيشه أسوان خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد يعكس المعدن الأصيل لأهالى المحافظة وخاصة فى دعم ومساندة المجتمع المدنى للجهود الحكومية لاحتواء تداعيات هذه الأزمة.جاء ذلك بمناسبة قيام الدكتورة غادة يحيى، نائب المحافظ، بتفقد أول قافلة من المساعدات العينية ضمن مبادرة " الناس لبعضيها "، والتى تضم عدد 500 شنطة غذائية.حيث وجهت مسئولى التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية لسرعة الإنتهاء من حصر وإعداد البيانات الخاصة للمستحقين لهذه المساعدات من الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومدن المحافظة، وهو الذى توازى مع قيام مؤسسة مصر الخير بتوزيع 1000 كرتونة الخير والتى تضم العديد من السلع الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى 1400 علبة خضار باللحمة علي المسنين، مشيرة إلى أن الأولوية سوف تكون لأسر العمالة غير المنتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.كما أوضحت نائبة المحافظ بأن شنطة المساعدات العينية تشمل كميات مناسبة من السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية كالأزر والسكر والملح والشاى والزيت والصلصة والبقوليات والمكرونة والمعجنات والتى تكفى لسد احتياجات الأسر المستفيدة لمدة تصل إلى 10 أيام، وهو الذى سيسهم فى التزام المواطنين فى عدم النزول للأسواق، وبالتالى الحد من التجمعات والاختلاط.