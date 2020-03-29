رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 500 شنطة غذائية بأسوان

الأحد 29/مارس/2020 - 03:25 م
500 شنطة غذائية
500 شنطة غذائية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن التكاتف المجتمعى والتلاحم الإنسانى الذى تعيشه أسوان خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد يعكس المعدن الأصيل لأهالى المحافظة وخاصة فى دعم ومساندة المجتمع المدنى للجهود الحكومية لاحتواء تداعيات هذه الأزمة.

جاء ذلك بمناسبة قيام الدكتورة غادة يحيى، نائب المحافظ، بتفقد أول قافلة من المساعدات العينية ضمن مبادرة " الناس لبعضيها "، والتى تضم عدد 500 شنطة غذائية.

حيث وجهت مسئولى التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية لسرعة الإنتهاء من حصر وإعداد البيانات الخاصة للمستحقين لهذه المساعدات من الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومدن المحافظة، وهو الذى توازى مع قيام مؤسسة مصر الخير بتوزيع 1000 كرتونة الخير والتى تضم العديد من السلع الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى 1400 علبة خضار باللحمة علي المسنين، مشيرة إلى أن الأولوية سوف تكون لأسر العمالة غير المنتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما أوضحت نائبة المحافظ بأن شنطة المساعدات العينية تشمل كميات مناسبة من السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية كالأزر والسكر والملح والشاى والزيت والصلصة والبقوليات والمكرونة والمعجنات والتى تكفى لسد احتياجات الأسر المستفيدة لمدة تصل إلى 10 أيام، وهو الذى سيسهم فى التزام المواطنين فى عدم النزول للأسواق، وبالتالى الحد من التجمعات والاختلاط.
توزيع 500 شنطة غذائية بأسوان
توزيع 500 شنطة غذائية بأسوان

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يكشف أسباب ضعف شبكات الإنترنت في مصر (فيديو)

ليس دفاعا عن الأهلي.. سر هجوم مدرب الجونة على حسام غالي

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

علاج فيروس كورونا.. حقيقة استخدام عقاقير الإيدز فى محاربة «كوفيد -19»

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

وزير التعليم يعلن عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للطلاب اليوم

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

الصين تكتب أغنية في حب مصر

5 روايات لمحمد البساطي يرشحها الناقد محمود عبد الشكور

«القطط الصغيرة» وفرقة «رضا» ضمن عروض «الثقافة بين ايديك»

«ويبقى شيء في القلب».. رواية جديدة لـ فاطمة علي مبارك