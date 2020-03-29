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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بروتوكول تعاون بين «أهل مصر» والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:23 م
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
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◄10 آلاف مجموعة مستلزمات وقائية للأطباء وأطقم التمريض لاحتواء الأزمة ورعاية المصابين
◄رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات: البروتوكول يعكس حرص المجتمع المدني على مشاركتنا لرفع مستوى الوقاية ودعم جهود المكافحة
◄السويدى: ما نقوم به واجب وطني والتزام قومي لدعم الجيش الأبيض في مهمته المقدسة ونثق في قدرة الدولة المصرية على تحمل مسئولية الظروف الحرجة

وقعت اليوم الأحد، مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالى، تقوم مؤسسة أهل مصر للتنمية بمقتضاه بالتكفل باحتياجات المستشفيات الجامعية من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية المطلوبة لمكافحة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك انعكاسًا للمشاركة الجادة لمؤسسة أهل مصر للتنمية كجزء من جهود المجتمع المدنى لدعم الدولة المصرية وخطتها الرامية الى السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره والعمل على علاج الحالات المصابة.

كما تقوم مؤسسة "أهل مصر" للتنمية أيضا بحملة شاملة للمساعدة فى تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الفيروس تحت عنوان " أهل مصر قد المسئولية"، كما تقوم من خلال البروتوكول بحملة أخرى تحت عنوان " تأمين الجيش الأبيض مسئوليتنا" يتم من خلالها توزيع أكثر آلاف مجموعة مستلزمات وقائية " قفاز طبى- أفارول وقائى- غطاء طبي للوجه " على كل المستشفيات الجامعية، بالإضافة الى توفير عدد من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الاشعة المتنقلة، فى خطوة جادة للمساهمة فى الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة وتقديم العون والمساعدة للأطباء فى مهمتهم الوطنية المقدسة لرعاية كافة فئات الشعب، وفي مقدمتهم من تعرض للإصابة بالفيروس المستجد، وذلك في محاولة للمساهمة في جزء من التكاليف الباهظة التي تحتاج إليها الدولة لمواجهة خطر انتشار الفيروس، والتى من أهم بنودها هى تأمين الأطباء وأفراد التمريض.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن توقيع البروتوكول يعكس حرص الدولة على قبول مساهمات المجتمع المدنى لمواجهة الأزمة التي تتطلب مشاركة الجميع، مشيرا الى كافة القائمين على العمل فى المستشفيات الجامعية فى حالة تأهب قصوى ويعملون على مدار الساعة لاستقبال الحالات المصابة، وهو الأمر الذى يتطلب توفير المستلزمات اللازمة لرعاية المصابين، والعمل على تأمين تلك المستلزمات بشكل دائم، ورحب بمبادرة مؤسسة أهل مصر للتنمية بالعمل على توفير هذا الكم من المستلزمات والذى يساهم على تقديم كافة أوجه الرعاية والوقاية بشكل جيد.

ومن جانبها أكدت د. هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر" للتنمية أن توقيع البروتوكول مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، هو تتويج لجهود مؤسسة "أهل مصر" لدعم خطة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن ما تقوم به مؤسسة "أهل مصر" للتنمية هو واجب وطنى والتزام قومى ضمن خطة المشاركة المجتمعية التي تسعى المؤسسة لتطبيقها فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب انتشار الفيروس، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية تستوجب على الجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة فى الوقاية والتوعية بمخاطر المرض وكيفية التعامل معه، وأهمية اتباع كافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة للحد من انتشار المرض والسيطرة على الفيروس، من ناحية، ومن ناحية أخرى تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لأطباء مصر وأفراد التمريض والعاملين بالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة واحتواء الأزمة.

وأشادت السويدى بجهود الدولة بكل قطاعاتها لمواجهة أزمة كورونا، مشددة على أن كل الجهود المبذولة على المستوى الحكومى الرسمى مصدر للثقة فى قدرة الدولة المصرية على تحمل مسئولية الظروف الحرجة، وهو ما يدفع المجتمع المدنى بكل مؤسساته وطوائفه للوقوف صفا واحدا إلى جانب مصر للعبور من هذا الظرف الدقيق الذي يتطلب تكاتف الجميع لمنع تفاقم الأزمة التى ترتبط بحياة المصريين والتى أصبحت قضية أمن وطنى لا يمكن الحياد عنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والتكليفات الصادرة للحكومة بكل أجهزتها بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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