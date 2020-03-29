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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رش وتطهير الشوارع العامة والميادين بمركز سمالوط بالمنيا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:19 م
رش وتطهير الشوارع
رش وتطهير الشوارع العامة
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تنظيم الحملات الميدانية بكافة القطاعات والخدمات، لتنفيذ أعمال الرش والتطهير للشوارع والأحياء والميادين، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمعنية.

أوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز سما لوط، أعمال الرش والتطهير بالشوارع العامة والميادين والمنشات العامة والخدمية ودور العبادة داخل المدينة والقرى التابعة للمركز، بالإضافة لإخلاء أحد الأسواق للقضاء على أي تجمعات، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما أزالت الوحدة المحلية حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 90 كيلو متر مربع.

أكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

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