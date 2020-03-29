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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد»: ضريبة قاسية حال عدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:18 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
إسلام نصير
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قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن مشاهد تكدس المواطنين أمس أمام قصر المنتزه بالإسكندرية لدخول الحدائق، يمكن أن تتسبب بكارثة كبيرة وتساعد على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بشكل يصعب السيطرة عليه.

وأضاف الجندي، في بيان اليوم الأحد، أن مواجهة الفيروس معركة العالم أجمع وليست معركة مصر وحدها، ويجب التعامل بشكل جاد وحازم معها مع ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين والحفاظ على النظافة العامة والثقافة الصحية السليمة.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى أنه حتى الآن لا تزال مصر في الحدود الآمنة، من حيث معدلات الإصابة بالفيروس، وكذلك معدلات الوفيات به مقارنة بدول أخرى تعيش مأساة مروعة.

وتابع: "الدول التي تعاني الآن من سلبيات الوباء تعاملت مع الفيروس بقدر من الاستخفاف في بدايته وهذه هي النتيجة التى يعيشونها الآن، وإذا لم نلتزم كمصريين بقرارات الحكومة ونحرص على أنفسنا ووطننا فإننا يمكن أن نصل إلى تلك الأوضاع".

وأكد أن قرار الحكومة ووزارة التنمية المحلية بغلق جميع الشواطئ وحدائق قصر المنتزه قرارات في غاية الأهمية فلا يمكن السماح بتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بها.

وأوضح الجندي، أن ضريبة عدم الالتزام بقرارات الدولة سيدفع ثمنها جميع المواطنين، سواء صحيا أو أمنيا أو اقتصاديا، داعيا المواطنين للتكاتف والبقاء في المنازل لتعبر مصر هذه المحنة بأقل الخسائر الممكنة.
وتوجه المهندس حازم بالشكر والتقدير العميق لقيادة حزب الوفد المستشار بهاء أبوشقه علي دعمه التام لكل مبادرات بيت الأمة التي انتشرت في ربوع محافظات مصر خلال الأزمة من أجل التوعية والدعم الطبي لكل المواطنين.

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