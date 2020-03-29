الخميس.. وزير الإنتاج الحربي ضيف «أحمد فايق» على «DMC»

أعلن الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، على شاشة "DMC"، أن اللواء دكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي سيكون ضيفا في حلقة الخميس المقبل من برنامجه، والتي جرى تسجيلها قبل تداعيات فيروس "كورونا".وتتناول الحلقة، وفق فايق، الحديث عن المدارس الفنية والتكنولوجية، وأكاديمية الهندسة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأقسامها المختلفة، وكيفية التقديم ليهم وطبيعة المناهج التي يتم تدرسيها، وكيفية الاستعانة بالطلاب في مصانع الإنتاج الحربي.جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي تقوم بجهود كبيرة للمساهمة في مساعي مكافحة فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم "كورونا"، ووفرت 3 من شركات الإنتاج الحربي (مصانع 18، 45، 81 الحربية) تصنع المطهرات بأنواعها مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لترات (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طناليوم)، والجيل المعقم للأيدي، إلى جانب المطهرات العادية مثل الكلور والمطهر الطبي، بالإضافة إلى إنتاج الفورمالدهايد الذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طناليوم).