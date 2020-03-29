العرض المسرحي «بيت الدمية» يثير التساؤلات في المسرح العالمي (صور)

أثار العرض المسرحي" بيت الدمية " من جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية للكاتب النرويجي هنري أبسن، التساولات والدهشة عقب انتهاء بثه ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمي، "أون لاين" والذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع دورة الفنان الراحل جورج سيدهم.ووصف المسرحيون في مناقشاتهم "أون لاين"، عقب انتهاء العرض، أن إنتاجه في الوقت الحالي، يثير التساؤلات حيث يتناول قضية قهر المرأة ومدى الكبت الذي تعاني منه في حياتها.وفى سياق متصل أعلن الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، أن اليوم الثالث من فعاليات المهرجان، عبارة عن ثلاث عروض، هي العرض المصري " أم العداني" تأليف ورشة مؤسسة س للثقافة والإبداع، وإخراج محمد سامح، والعرض الإيطالي "أيام سعيدة"، أما العرض الثالث فهو العرض المغربي "مجرد تفكير"، من إخراج مروان الجرفي.يذكر أن مهرجان المسرح العالمي "أون لاين" هو أول مهرجان مسرحي على الإنترنت يتم تنظيمه على مستوى العالم، ويستمر حتى يوم 31 مارس الجاري، ويبث عروضه على صفحة مؤسسة س للثقافة والإبداع يوميا في تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذي تسبب في توقف جميع الأنشطة في كل الدول، وهو برعاية اتحاد المسرحيين الأفارقة وiti.