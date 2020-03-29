عبير صبرى بإطلالة صيفية جذابة

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت عبير صبري، بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأبيض، ونظارة شمس سوداء، واعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز جمالها، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير برغم كل شيء"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وكانت الفنانة عبير صبري، تعاقدت على مسلسل «دهب عيرة»، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب، للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وبيومي فؤاد وخالد أنور وخالد سرحان وهنادي مهنا وتيام مصطفى قمر.وتدور أحداث المسلسل حول المشكلات الأسرية التي تتسبب في هروب أحد أفراد العائلة إلى طريق الإدمان، إذ تجسد يسرا شخصية «عهد» التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائمًا بحل مشكلات أخواتها، بينما تهمل ابنها «هشام»، الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي يصبح مدمنًا.