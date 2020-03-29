جميلة عبد الرازق تروي رحلة علاجها من فيروس كورونا بأسوان

خرجت السيدة جميلة عبد الرازق خضير، أحد المتعافيات من فيروس كورونا المستجد، من مستشفى أسوان التخصصى "الحجر الصحى"، بعد أن تماثلت للشفاء وعادت إلى منزلها وأسرتها.قالت "جميلة" لـ"الدستور" إنها تبلغ من العمر 61 عامًا، وتسكن في أسيوط، ويرجع تفاصيل اكتشافها لفيروس كورونا، أنها بعد عودتها من أداء العمرة تم عمل إجراءات الفحص لها فى المطار، وكانت تشعر بأعراض التهاب شديد فى الحلق.وأوضحت أن أعراض التهاب الحلق استمرت لفترة، لافتة إلى أنها كانت تظن أن الأمر بسيط بسبب السفر بالطائرة واختلاف درجات حرارة الجو، مشيرة إلى أنه بعد أسبوع أخبرتها وزارة الصحة بإيجابية حملها لفيروس كورونا، وأنهم سينقلونها إلى مستشفى أسوان لتلقي العلاج اللازم.وتابعت أنها استعدت وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، ووصلت إلى المستشفى يوم الأحد الماضى لتلقى العلاج، وأن الخدمة الطبية داخل الحجر الصحى تقدم على أعلى مستوى، حيث أن طاقم الأطباء والتمريض متميزين جدًا ويمارسون عملهم بكفاءة.وأشارت إلى أن لديهم 3 أبناء متزوجين، ويقيمون برفقتها فى منزلها، بجانب 2 آخرين، و5 فتيات متزوجات ولكنهم يسكنوا بعيدًا عنها، وأنهم أجروا الفحوصات الطبية لجميع المقيمين معاها فى المنزل وتأكدوا أن نتائجهم سلبية، وأنهم لا يحملون المرض، موضحة أنهم كانوا على اتصال دائم معها للاطمئنان عليها، وحضروا لزيارتها فى أسوان ولكنهم رفضوا دخولهم إلى الحجر الصحى.يذكر أنه غادر 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا مستشفى أسوان التخصصى، اليوم الأحد، بعد تماثلهم للشفاء التام، وهم: "هناء" من محافظة البحر الأحمر، و"هناء" محافظة أسيوط، و"بسمة" البحر الأحمر، و"شروق" محافظة أسيوط، و"جميلة" محافظة أسيوط.