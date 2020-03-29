رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جميلة عبد الرازق تروي رحلة علاجها من فيروس كورونا بأسوان

الأحد 29/مارس/2020 - 03:09 م
جميلة عبد الرازق
جميلة عبد الرازق
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
خرجت السيدة جميلة عبد الرازق خضير، أحد المتعافيات من فيروس كورونا المستجد، من مستشفى أسوان التخصصى "الحجر الصحى"، بعد أن تماثلت للشفاء وعادت إلى منزلها وأسرتها.

قالت "جميلة" لـ"الدستور" إنها تبلغ من العمر 61 عامًا، وتسكن في أسيوط، ويرجع تفاصيل اكتشافها لفيروس كورونا، أنها بعد عودتها من أداء العمرة تم عمل إجراءات الفحص لها فى المطار، وكانت تشعر بأعراض التهاب شديد فى الحلق.

وأوضحت أن أعراض التهاب الحلق استمرت لفترة، لافتة إلى أنها كانت تظن أن الأمر بسيط بسبب السفر بالطائرة واختلاف درجات حرارة الجو، مشيرة إلى أنه بعد أسبوع أخبرتها وزارة الصحة بإيجابية حملها لفيروس كورونا، وأنهم سينقلونها إلى مستشفى أسوان لتلقي العلاج اللازم.

وتابعت أنها استعدت وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، ووصلت إلى المستشفى يوم الأحد الماضى لتلقى العلاج، وأن الخدمة الطبية داخل الحجر الصحى تقدم على أعلى مستوى، حيث أن طاقم الأطباء والتمريض متميزين جدًا ويمارسون عملهم بكفاءة.

وأشارت إلى أن لديهم 3 أبناء متزوجين، ويقيمون برفقتها فى منزلها، بجانب 2 آخرين، و5 فتيات متزوجات ولكنهم يسكنوا بعيدًا عنها، وأنهم أجروا الفحوصات الطبية لجميع المقيمين معاها فى المنزل وتأكدوا أن نتائجهم سلبية، وأنهم لا يحملون المرض، موضحة أنهم كانوا على اتصال دائم معها للاطمئنان عليها، وحضروا لزيارتها فى أسوان ولكنهم رفضوا دخولهم إلى الحجر الصحى.

يذكر أنه غادر 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا مستشفى أسوان التخصصى، اليوم الأحد، بعد تماثلهم للشفاء التام، وهم: "هناء" من محافظة البحر الأحمر، و"هناء" محافظة أسيوط، و"بسمة" البحر الأحمر، و"شروق" محافظة أسيوط، و"جميلة" محافظة أسيوط.

موضوعات متعلقة

هل يعود فيروس كورونا بعد التعافى منه؟

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

الحكومة تزف بشرى عن أجهزة التنفس الصناعى (فيديو)

وزير الاتصالات: المكالمات والإنترنت للأطباء في المستشفيات مجانًا

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

علاج فيروس كورونا.. حقيقة استخدام عقاقير الإيدز فى محاربة «كوفيد -19»

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

وزير التعليم يعلن عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للطلاب اليوم

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

الصين تكتب أغنية في حب مصر

«القطط الصغيرة» وفرقة «رضا» ضمن عروض «الثقافة بين ايديك»

«ويبقى شيء في القلب».. رواية جديدة لـ فاطمة علي مبارك

كتاب «اللحظة» ترسيخ وعي نقدي للتدّين الزائف المدّعي