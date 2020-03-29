«دسوق»: من تتعدى درجة حرارته 40 لا يدخل كفر الشيخ (صور)

قال اللواء خالد حسن مرسى رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، أنه يتابع عن كثب الكشف وقياس درجة حرارة المواطنين بمدخل مدينة دسوق فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال التنسيق مع مدير الإدارة الصحية الدكتور محمد فوزى أغا، والفريق الطبي المرافق له.وأوضح "مرسي" -في بيان اليوم الأحد- أن ذلك الإجراء يتم من خلال الكشف على جميع المواطنين القادمين إلى مدينة دسوق من المحافظات المجاورة، للتأكد من سلامتهم، لافتا إلى أنه لا يسمح بمن تتعدى درجة حرارته 40 درجة دخول المحافظة.