تامر حمزة: أجلت مشاهد «الجرندات» فى «القمر آخر الدنيا» بسبب «كورونا»

قال المخرج تامر حمزة، إنه يصور مسلسل "القمر.. آخر الدنيا"، على قدم وساق من أجل اللحاق بموسم رمضان المقبل، مؤكدا أنه يصور المسلسل بالفنانين الشباب وقام بتأجيل مشاهد الجرندات، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف تامر حمزة، لـ"الدستور"، "نصور 18 ساعة يوميا في الديكور الرئيسي للعمل بحدائق الأهرام، وما زالت أقوم بترشيح باقي أبطال المسلسل فعلى الرغم أنه بطولة بشرى، لكن يشارك فيه 45 نجما".وأكد أن المسلسل دراما اجتماعية، تقوم على البطولة الجماعية، خاصة وأنه استلم حلقات المسلسل كاملة، وهو ما جعلنا نبدأ تصويره بشكل متأخر.وذكرأن هذه النوعية من الأعمال هي التي تستهويه وتعجبه، والمسلسل يشدد على أهمية العلاقات داخل الأسرة المصرية والعربية.