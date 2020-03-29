«ويبقى شيء في القلب».. رواية جديدة لـ فاطمة علي مبارك

صدرت مؤخرا رواية "ويبقى شيء في القلب"، للكاتبة فاطمة علي مبارك الكواري٬ عن دار ثقافة للنشر٬ بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرونوتدور أحداث الرواية حول "هاجر" التي فقدت والديها، وانتقلت للعيش في بيت عمها باعتباره أصبح ولي أمرها، فوجدت نفسها ضحية للظروف والأفكار الاجتماعية السائدة التي تحتم عليها الزواج من ابن عمها "أسامة"، وهكذا أصبحت بين ليلة وضحاها زوجةً لا رأي لها فعرفت أنها ضحية مؤامرة عمها للاستيلاء على ممتلكاتها.تخضع "هاجر" لهذا الزواج وتتعامل بذكاء مع الوضع الجديد، ريثما تجد مخرجا لحريتها، وكان السبيل إلى حريتها وطلاقها هو عملها الذي سوف يحمل إليها حبا جديدًا، قبل أن تكتشف أنها أصبحت أما، فكان عليها الاختيار بين الأمومة والحب... هكذا هي الحياة "ليس هناك وقت مناسب للحب"، أو أن "الحب ليس له أوان".