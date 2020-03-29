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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 03:06 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوم،12.80%، وأقل عائد 14.46%، ومتوسط العائد 12.53%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوما، 13.69%، وأقل عائد 13.50%، ومتوسط العائد 13.61%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.

وطرح البنك المركزي المصري،اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

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