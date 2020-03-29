كتاب «اللحظة» ترسيخ وعي نقدي للتدّين الزائف المدّعي

صدرت حديثا عن دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية لكتاب "اللحظة" لمؤلفه الفيلسوف الدنماركي سورن كيرككورد، في 373 صفحة من القطع المتوسط٬ ترجمها عن الدانماركية وقدم لها قحطان جاسمومن مقدمته للكتاب يقول "قحطان": كان اختياري للمقالات المترجمة في هذا الكتاب نابعًا من أهميّة القضيّة الّتي عالجها كيركورد في زمنه والتي لا تزال تمتلك أهميتها، وأعني بها علاقة الدولة بالدين. كنت قد نشرت خمس مقالات فقط من تلك المقالات ونشرتها في كتاب صدر عام 2005، وقد لاقى الكتاب استجابة طيّبة من القرّاء والباحثين على السواء، ولهذا فقد رأيت ضرورة إنجاز ترجمة جميع المقالات الّتي صدرت في مجلته اللحظة، لتوفير الفرصة أمام القرّاء للاطلاع على نسق التطوّر الفكريّ لكيركگورد حتّى أواخر حياته.خصّص كيركورد أعداد مجلّة "اللحظة"، الّتي كان يصدرها بنفسه ويكتب مقالاتها لوحده كلّيّا لنقد الكنيسة وتدخّل الدولة في الدين ووضع الرهبان ومكانتهم في المجتمع. وكان كيركورد قد شرع قبل ذلك بتوجيه النقد إلى رئيس الأساقفة القديم ماينستر، وبدأ هذا النقد في البداية خفيّا وغير مباشر في كتابه "تمرين في المسيحيّة" الّذي صدر عام 1850، وقد عرض كيركگورد الكتاب، عند صدوره، على ماينستر، فعلّق عليه بعد قراءته، أنّ "نصفه موجّه ضدّه".يختتم "قحطان" مؤكدا: تهدف محاولاتي في ترجمة نصوص كيركورد، على الرّغم من كلّ الصعوبات الّتي يواجهها المترجم، إلى ترسيخ وعي نقديّ للتدّين الزائف المدّعي، وإلى تسهيل قراءة أفكار هذا الفيلسوف الإنسانيّ الّذي بقيت نصوصه ومؤلفاته لعقود بعيدة عن متناول القاريء العربيّ.