الشرقاوى: دعم مجتمع الأعمال لقرار المركزى يقلل الخسائر

رحب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بقرار البنك المركزي اليوم، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات بشكل مؤقت.وقال الشرقاوي، خلال تصريحات له، إن الهدف من تنفيذ القرار بشكل مؤقت يعطي الفرصة لاستكمال البنية التحتية والتجهيزات للوصول لمنظومة الشمول المالي والتحول الرقمي البنكي الكاملة حتى لا يحدث إرباك في الشارع الاقتصادي والمعاملات الاقتصادية المصرية.وتابع الشرقاوي، أن القرار يجب أن يكون مؤقتا لعدة أيام، فالبنك المركزي يتابع ما يحدث من تداعيات أزمة كورونا، العالمية ويتخذ ما يراه مناسبا من قرارات لضبط السياسات النقدية والتعاملات المصرفية.وأضاف أن قرار المركزي يؤكد أنه يضع أولوية لحماية أرواح المصرين المقبلين في هذه الفترة على صرف مستحقاتهم المالية من المعاشات، لأنه يوفر سيولة ويحد من التزاحم.وناشد الشرقاوي، مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات والمجتمع المدني، بالوقوف خلف قرارات المركزي لعبور الأزمة الحالية بأقل حجم من الخسائر، مشددًا على ضرورة الوضع في الاعتبار أننا مقبلون على فترة تستلزم التعامل البنكي الإلكتروني لما له من مزايا متعددة، منها دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، وسهولة التعامل مع المصارف البنكية عن بعد، وتوفير الوقت والجهد وكذلك حزم جديدة المتعاملين.وطالب الشرقاوي، مجتمع الأعمال بضرورة التحول والتوجه للمعاملات البنكية المصرفية في كل الأعمال وصرف المستحقات عبر البنوك لمساعدة الدولة والبنك المركزي في استكمال العمليات الرقمية والشمول المالي.