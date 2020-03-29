حصيلة كورونا فى السعودية.. 1299 مصابا و8 وفيات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن المملكة سجلت أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد إلى ثماني وفيات.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن المملكة قد سجلت 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 1299، وهو الأعلى بين دول الخليج والدول العربية.