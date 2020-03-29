أحمد داوود يشارك جمهوره في تحد بـ«االمناديل» (فيديو)
الأحد 29/مارس/2020 - 02:56 م
هدير شعراويطباعة
نشر الفنان أحمد داوود، مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يظهر مشاركته في تحد جديد ليحث الجماهير فيه على البقاء في المنزل والاستمتاع بوقتهم والتسلية في وقت العزل المنزلي، وبعد فرض حظر التجوال.
وظهر داود، وهو يلعب بالمناديل الورقية كأنها كرة قدم، ونجح في عدم وقوع الكرة على الأرض، وظهر في الفيديو من حديقة منزله، ولاقى إعجاب عدد كبير من الجماهير.
وعلق على الفيديو قائلًا: "كنت فاكر إنها صعبة أوي.. بس جربتها لقيت نفسي بعرف أعملها"، ونصح الجماهير بالمكوث في المنزل أيضًا، حيث نشر الفيديو تحت شعار "خليك في البيت". شاهد
وظهر داود، وهو يلعب بالمناديل الورقية كأنها كرة قدم، ونجح في عدم وقوع الكرة على الأرض، وظهر في الفيديو من حديقة منزله، ولاقى إعجاب عدد كبير من الجماهير.
وعلق على الفيديو قائلًا: "كنت فاكر إنها صعبة أوي.. بس جربتها لقيت نفسي بعرف أعملها"، ونصح الجماهير بالمكوث في المنزل أيضًا، حيث نشر الفيديو تحت شعار "خليك في البيت". شاهد