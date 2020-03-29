مفتشو الحجر الصحي ينتشرون بالموانئ المصرية لفحص الصادرات (فيديو)

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إننا نحافظ من خلال الحجر الزراعي على سمعة مصر الخارجية، من خلال التأكد من جودة المنتجات الزراعية المعدة للتصدير الخارجي، واتفاقها مع معايير الجودة العالمية.وأضاف أحمد العطار، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الرقابة متواجدة في كافة الموانئ، لافتًا إلى أنها تعمل على مدار 24 ساعة، موضحًا أن مفتشي الحجر الصحي منتشرون في الموانئ المصرية لفحص الصادرات الزراعية، منوهًا بأن حركة العمل في الموانئ لا تتوقف لهذا فإن عجلة العمل بالحجر الزراعي قائمة ومستمرة.وأشار رئيس الحجر الزراعي المصري، إلى أن وجود مفتشي المحاصيل الزراعية على مدار اليوم لفحص الصادرات، يتطلب منهم التنقل بين المحطات الزراعية، والصحراوية، والمنافذ المختلفة، ومراعاة أيضا لظروف حظر التجول الذي فرضته الحكومة، مؤكدًا أن التصدير في مصر لا يؤثر بالطبع على حركة السوق المحلية، خاصة أن الكمية التي تقوم مصر بتصديرها للخارج لا تقارن مع حجم الإنتاج المحلي الذي يضخ للأسواق.