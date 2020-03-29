بعد إصابة خادمها.. مخاوف من وصول كورونا لملكة بريطانيا

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الاحد، إصابة خادم الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا، والأمر الذي يثير المخاوف على صحة الملكة وسط تفشي الوباء في البلاد.وأوضحت الصحيفة أن الخادم، الذي تشمل وظيفته تقديم المشروبات والوجبات للملكة إليزابيث، والتعريف بالضيوف وتسليم الرسائل وتمشية كلاب الملكة، أرسل إلى المنزل للتقيد بفترة العزل الذاتي لمدة 14 يوما.ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر المطلعة داخل القصر: "الجميع خائفون، ليس فقط على أنفسهم، ولكن على صحة الملكة وصحة الدوق، لذا يتوجب إخضاع الجميع في محيط الملكة للفحص الطبي، والتأكد من خلوهم من المرض".ووفقًا للصحيفة، قامت العائلة المالكة بفحص اثني عشر شخصا من العاملين في محيط الملكة إليزابيث، وأظهرت الفحوصات أن نتائج الاختبار بالفيروس جاءت سلبية وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.