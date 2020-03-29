«مياه المنيا» توزع مستلزمات طبية على العمال مجانًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن توزيع عدد من المستلزمات الطبية الوقائية، على عمال الصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الشركة على سلامة العاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة التي من خلالها يستطيع العامل إنجاز مهامه دون التعرض لأى إصابة أو أمراض أو نقل عدوى.قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا- في بيان اليوم الأحد- إن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الشركة، اليوم، في توزيع بعض المستلزمات الطبية مثل الجوانتى والكمامة، بالإضافة إلى المطهرات والكحول، إلى عمال الصرف الصحي، لكونهم عرضة للإصابة بالفيروس المستجد نظرًا لطبيعة عملهم.وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة نفذت أعمال تطهير ورش عدد من الأماكن العامة والجهات الخدمية بالتعاون مع الوحدات المحلية والطب البيطري، لافتا إلى أن العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية التي ترتقي بها شركة المياه ومن هذا المنطلق كان لزامًا علينا الحفاظ على العمال من أي خطر قد يصيبهم، كما تم التنبيه عليهم بضرورة استخدام المطهرات والكحول بشكل مستمر، واتباع إرشادات وزارة الصحة.