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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«تضامن النواب»: تقسيم أصحاب المعاشات إلى 3 شرائح (فيديو)

الأحد 29/مارس/2020 - 01:57 م
النائب محمد أبو حامد،
النائب محمد أبو حامد،
ياسمين عباس
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قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه تقرر تقسيم أصحاب المعاشات إلى 3 شرائح وفقا لقيمة المعاش، بحيث لا يكون هناك تكدس في صرف معاشات شهر أبريل.

وأشار محمد أبوحامد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن المعاشات ستصرف خلال الأسبوع الأول من أبريل، منوهًا بأن المعاشات التي قيمتها 1000 جنيه فأقل، سيصرف أصحابها المعاش أيام الأربعاء والخميس والسبت.

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات التي قيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه سيصرفون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، أما من تزيد قيمة معاشهم عن 2000 جنيه فسيصرفون أيام الأربعاء والخميس، موضحًا أن من تخلف عن صرف معاشه في الأيام المخصصة له يتاح أن يصرف معاشه اعتبارا من يوم 12 أبريل.

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