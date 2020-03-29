أستاذ تمويل يوضح سبب وضع حد يومى مؤقت لعمليات السحب والإيداع

‫قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن كل ما يتخذ من قرارات، سواء من جانب الحكومة أو البنك المركزي، الهدف الأساسي منه الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.‬‫وأضاف هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن البنك المركزي يرفض حركة التعاملات داخل البنوك أو الماكينات، موضحا أن السبب يرجع في أن هناك بعض التكدسات على عمليات السحب أو الإيداع.‬‫وأوضح أن الأكثر أهمية من التكدس هو أن البنوك في حد ذاتها من الممكن أن تنقل الفيروس، وبالتالي فالبنك المركزي بكل ما يتخذه من قرارات هدفه الأساسي هو التحول إلى التعاملات الإلكترونية.‬‫وأفاد أن الفكرة الأساسية أن البنك المركزي يسعى للحد من التكدس أو الازدحام، لافتا إلى أنه من المؤكد أن الجميع في ظروف استثنائية وأن السحب غير المبرر يخلق مشاكل ليس للبنوك ولكن للمواطنين.‬