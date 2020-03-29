تباين أداء المؤشرات بختام التعاملات و«السوقى» يخسر مليارى جنيه

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الأحد- أولى تداولات الأسبوع، على تباين، مدفوعة بمعليات تبادل المراكز الشرائية للمتعاملين بين أسهم السوق المختلفة، ما ساهم فى تراجع الأسهم الكبرى والقيادية وارتفاع نظيرتها الصغيرة والمتوسطة القيمة.خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليارى جنيه ليصل إلى مستوى 537.9 مليار جنيه.تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.54 %، بما يعادل 152.8 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95 %، بما يعادل 18.76 نقطة؛ لينهى تعاملاته عند مستوى 978 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 391.1 مليون جنيه، وذلك من خلال التعامل على نحو 195.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 19.8 ألف صفقة بيع وشراء.