التحفظ على 7 آلاف عبوة مستلزمات طبية بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، التحفظ على 7،172 عبوة من مستلزمات طبية قبل بيعها بأسعار عالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسؤولين عن المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار وإخفاء سلع ومحاولة بيعها بأسعار عالية.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين، لحجبه عن التداول كمية من المطهرات ومستلزمات طبية.تم مداهمة المحل وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر بداخله على 5572 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات مطهر كحول، وجوانتى، وكمامة، وكحول مستورد بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.كما تم ضبط مسئول محل لبيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 1600 عبوة مستلزمات طبية مطهر، جوانتى طبى، داخل مخزن غير مرخص تابع للمحل بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.وضبط صاحب سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 2 طن سلع غذائية "سكر حر" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.