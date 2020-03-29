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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كيفية التعامل على الموقع الإلكترونى لغرفة الشركات السياحية

الأحد 29/مارس/2020 - 01:46 م
حسام الشاعر رئيس
حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية،
فاتن غلاب
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قال حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية، إن الغرفة أرسلت منشورا مهما لشركات السياحة تضمن عرضا لخطوات التعامل على الموقع الإلكتروني للغرفة لكل الإدارات والأقسام، من كيفية الدخول على موقع الغرفه باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة، وتحديث بيانات استرجاع كلمه المرور وسداد الاشتراكات السنوية إلكترونيا في الحساب المخصص بالبنك وتحميل الإيصال على موقع الغرفة.

وذلك بعد الإعلان عن ميكنة كل خدمات غرفة شركات السياحة.. وحرصا على تفاعل الشركات مع النظام الجديد لتوفير الجهد والمال والوقت..
كما تضمن المنشور سهولة الاطلاع على جميع المراسلات من المحمول بنظامى Android (الأندرويد) وIPHONE (أي فون) والاستفادة من التنبيهات والإشعارات في حالة الكتب الدورية والمراسلات الإلكترونية على موقع الغرفة.. وأيضا منظومة "المراسلات"، والتي تتيح للشركات إرسال جميع مراسلاتها لموظف أو أكثر من موظفي للغرفة من خلال الموقع الرسمي للغرفة WWW.ETAA-EGYPT.ORG.

وكذلك تنسيق الدورات التدريبية والانضمام لها أون لاين بكل الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الغرفة، وحرصا من الغرفة على التواصل مع الشركات والاستماع إلى آراء الشركات فيما يخص تطوير موقع الغرفة للوصول إلى أفضل وسائل تقديم الخدمات للشركات السياحية فقد تضمن المنشور كذلك كيفية تقديم مقترحات التطوير وكل ما يخص شئون الأعضاء والاشتراك في منظومة التأمين الطبي.. والخدمات المقدمة من الغرفة وأرقام الحسابات المخصصة لكل خدمة والشئون القانونية ومنظومة الشكاوى، سواء الداخلية بين أعضاء الغرفة أو بينها وبين الشركات الأخرى الخارجية بمصر والخارج.

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