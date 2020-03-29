«تضامن النواب»: 4350 منفذًا للمعاشات تابعة للهيئة العامة للتأمينات

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هناك 4350 منفذا للمعاشات تابعة للهيئة العامة للتأمينات، بالإضافة إلى 10 آلاف ماكينة ATM يمكن للمواطن صرف المعاش المستحق له من خلالها.وأضاف محمد أبو حامد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن وزارة التضامن قامت بالتيسير على المواطنين بضرورة توجه مستخدمي بطاقات صرف المعاش كل 6 أشهر لتحديث البيانات بهدف التأكد من أن صاحب المعاش ما زال على قيد الحياة لحفظ حقوق الورثة حال وفاته.وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه صدر قرارا بأن كل البيانات المتوقفة نتيجة عدم التنشيط تعمل بشكل عادي ويتم التغاضي عن هذا الإجراء لمدة 3 شهور مقبلة، مناشدًا المواطنين بعدم التكدس لصرف المعاش آخر اليوم، وأن يتم توزيعهم على ساعات العمل، ومن يحملون بطاقة صرف من الماكينات يتوجهون للماكينات، لافتًا إلى أنه تم إلغاء رسوم السحب من الماكينات لتشجيع المواطنين على استخدامها.