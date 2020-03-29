رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«تضامن النواب»: 4350 منفذًا للمعاشات تابعة للهيئة العامة للتأمينات

الأحد 29/مارس/2020 - 01:46 م
النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد
ياسمين عباس
طباعة
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هناك 4350 منفذا للمعاشات تابعة للهيئة العامة للتأمينات، بالإضافة إلى 10 آلاف ماكينة ATM يمكن للمواطن صرف المعاش المستحق له من خلالها.

وأضاف محمد أبو حامد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن وزارة التضامن قامت بالتيسير على المواطنين بضرورة توجه مستخدمي بطاقات صرف المعاش كل 6 أشهر لتحديث البيانات بهدف التأكد من أن صاحب المعاش ما زال على قيد الحياة لحفظ حقوق الورثة حال وفاته.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه صدر قرارا بأن كل البيانات المتوقفة نتيجة عدم التنشيط تعمل بشكل عادي ويتم التغاضي عن هذا الإجراء لمدة 3 شهور مقبلة، مناشدًا المواطنين بعدم التكدس لصرف المعاش آخر اليوم، وأن يتم توزيعهم على ساعات العمل، ومن يحملون بطاقة صرف من الماكينات يتوجهون للماكينات، لافتًا إلى أنه تم إلغاء رسوم السحب من الماكينات لتشجيع المواطنين على استخدامها.

موضوعات متعلقة

ليس دفاعا عن الأهلي.. سر هجوم مدرب الجونة على حسام غالي

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

«بداية الحر».. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

وزير الاتصالات يكشف سبب تراجع جودة خدمات الإنترنت

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

وزير التعليم يعلن عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للطلاب اليوم

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

هويدا عطا: أواجه عزلتي بقراءة الروايات العالمية

دائرة ثقافة الشارقة تصدر عددين جديدين من «الشرقية» و«الوسطى»

الأردن تطلق مسابقة «موهبتي في بيتي» و100 جائزة نقدية كل أسبوع

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية