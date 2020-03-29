هويدا عطا: أواجه عزلتي بقراءة الروايات العالمية

قالت الشاعرة والكاتبة هويدا عطا رئيس مؤسسة هويدا للثقافة والإبداع وتنمية المجتمع، إن ما يحدث الآن في العالم من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، لم يكن علي البال ولا علي الخاطر، فهو بمثابةَ فرصة لمراجعة حساباتنا مع الله والتقاط أنفاسنا من هذه الحياة بكل صخبها وزيفها.وأضافت في تصريحات لـ"الدستور"، لست من هواة الجلوس بالمنزل، لذا وجدت فرصة العزل بسبب "كورونا" فرصة للالتزام بالصلاة في مواعيدها أكثر من السابق، وقراءة القرأن الكريم بشكل أكبر، وايضا السيرة النبوية والصحابة ومافيها من روعة التفاصيل والاقتداء.وتابعت"عطا": استغل فترة العزل أيضا في العودة بشغف لقراءة الأدب بكل أنواعه وخاصة الروايات العالمية التي أحبها كثيرًا، وايضا أعمال الأصدقاء من الكتاب وإعطاء رأيي فيها والتفكير جديًا بكتابة رواية سيرة ذاتية عن حياتي، والحرص علي مشاركة أصدقائي وقرائي الواقع المرير الذي نعانيه جميعا بكتابة بوستات تحفيزية علي الدعاء وعدم الإذعان للخوف والترعيب من "كورونا" الوحشي علي صفحتي بالفيس بوك.وأشارت عطا إلي أنها تواجه فترة العزل بمتابعة أخبار وباء"كورونا" حول العالم من خلال الصحف والتليفزيون والإذاعة، وايضا مشاهدة الأفلام المصرية القديمة والأجنبية خاصة التاريخية والمغامرات الممتعة، وايضا الرعب لكنها ذات الحبكة الجيدة، والاستماع للطرب الحقيقي.