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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة مسئول إيراني بكورونا بعد دخوله الديوان الأميري القطري

الأحد 29/مارس/2020 - 01:40 م
كورونا
كورونا
أمينة ذكى
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كشفت مصادر لموقع "قطريليكس" موقع المعارضة القطرية، اليوم الأحد، عن إصابة مسئول إيراني بفيروس كورونا المستجد، بعد دخوله الديوان الأميري.

كان المسئول قد اجتمع برئيس المخابرات وقائد الجيش القطري، بناء على أوامر تميم بن حمد، حيث كان يحمل تعليمات مشددة من النظام الإيراني للنظام القطري بزيادة المساعدات الموجهة إلى طهران للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأكدت المصادر أن المسئول الإيراني أنهى زيارته لقطر، ثم أجرى تحليلًا لفيروس كورونا بشكل احترازي، وتأكد من إصابته، مما زاد حالة الهلع بين رجال النظام القطري.

وعقب خبر إصابة المسئول الإيراني، تم وضع رئيس المخابرات وقائد الجيش القطري في عزل منزلي سريع، وإجراء التحاليل لجميع المخالطين في الديوان الأميري.

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