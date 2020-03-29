إصابة مسئول إيراني بكورونا بعد دخوله الديوان الأميري القطري

كشفت مصادر لموقع "قطريليكس" موقع المعارضة القطرية، اليوم الأحد، عن إصابة مسئول إيراني بفيروس كورونا المستجد، بعد دخوله الديوان الأميري.كان المسئول قد اجتمع برئيس المخابرات وقائد الجيش القطري، بناء على أوامر تميم بن حمد، حيث كان يحمل تعليمات مشددة من النظام الإيراني للنظام القطري بزيادة المساعدات الموجهة إلى طهران للسيطرة على انتشار الفيروس.وأكدت المصادر أن المسئول الإيراني أنهى زيارته لقطر، ثم أجرى تحليلًا لفيروس كورونا بشكل احترازي، وتأكد من إصابته، مما زاد حالة الهلع بين رجال النظام القطري.وعقب خبر إصابة المسئول الإيراني، تم وضع رئيس المخابرات وقائد الجيش القطري في عزل منزلي سريع، وإجراء التحاليل لجميع المخالطين في الديوان الأميري.