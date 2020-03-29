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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد ألماني يحذر من خطورة ضغط تفشي كورونا على النظام الصحي

الأحد 29/مارس/2020 - 01:38 م
كورونا
كورونا
وكالات
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نقلت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» عن رئيس معهد روبرت كوخ، وهو الوكالة الألمانية الحكومية المعنية باحتواء الأمراض، تحذيره من أن النظام الصحي قد يواجه ضغوطا مشابهة لتلك التي تشهدها إيطاليا إذا تفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاءت تصريحات لوثار فيلر بينما أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 52547 وأن 389 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وقال فيلر، للصحيفة: "لا يمكننا أن نستبعد أننا سيكون لدينا مرضى أكثر من عدد أجهزة التنفس في هذه البلاد.. بالطبع علينا أن نتوقع أن الإمكانيات المتاحة لن تكون كافية".

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الأسبوع الماضي، إن أكبر مشكلة تواجه الخدمات الصحية لديها هي نقص أجهزة التنفس والكمامات، وهي مشكلة أرّقت المستشفيات منذ بداية التفشي.

ومقارنة بدول أخرى تشهد تفشيا للمرض، يعتبر معدل الوفيات في ألمانيا منخفضا بين حالات الإصابة بكورونا.

وقال فيلر للصحيفة: "هذا يعود بالأساس إلى أننا نجري الاختبارات لعدد كبير من الناس"، مضيفا أن ذلك يعني أن ألمانيا تحصي العديد من الحالات بين الشباب الذين لا يعانون سوى من أعراض بسيطة.

وظهرت الحالات الأولى في ألمانيا بالمرض بين ألمان التقطوا العدوى من الخارج أثناء عطلات تزلج على سبيل المثال، وهو ما يعني أنهم كانوا في حالة صحية أفضل ونشطين أكثر.

لكن فيلر حذر من أن عدد الوفيات قد يرتفع بشكل حاد إذا بدأ الفيروس في الانتشار في المستشفيات أو دور رعاية المتقاعدين.

وقال: "نحن لا نزال في بداية الموجة، ولا يسعني إلا أن أحث الجميع على التعامل مع الجائحة بمنتهى الجدية"، مشيرا إلى أن تقييم تأثير الإجراءات المطبقة لن يكون ممكنا قبل عيد الفصح على أفضل تقدير.

وأضاف: "المرض في مرحلة الجائحة ويأتي في موجات.. ستشهد ألمانيا أيضا على الأرجح موجة ثانية من انتشار كورونا"، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق يمكن أن تخفف بمجرد بدء عدد حالات الإصابة الجديدة في الانخفاض.

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