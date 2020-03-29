زينب الغزالي عضوًا بمجلس أمناء «العاشر من رمضان»

الغزالي: حل مشاكل الصناع وبحث التدابير لمواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا علي رأس أولوياتي بالمجلس.أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس أمناء جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.وأعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن أن المجلس الجديد ضم 15 عضوًا من المستثمرين ورجال الأعمال وأبناء المدينة.وجاءت سيدة الأعمال الدكتورة زينب الغزالي من أبرز المستثمرين بمجلس أمناء المدينة، والتي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات بالمنطقة، وعضو مجلس إدارة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيسة لجنة المرأة بالجمعية وعضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وذلك بناءً علي ترشيح الأخيرة لها للمجلس الجديد برئاسة الدكتور محمد حلمي أبوعطية.وفي أول تصريح لـ«الغزالي» بعد تشكيل المجلس، أكدت أن مجلس أمناء المدينة سيعمل علي خدمة مدينة العاشر من رمضان علي مختلف الاتجاهات في تطوير الخدمات للمواطنين وأصحاب المشروعات، وتهيئة البنية التحتية لخدمة الصناعة ودراسة التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وإيجاد حلول لمشاكل المصنعين بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والمحليات والمحافظة.وأضافت الغزالي، أنه سيتم التركيز علي مشاريع المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال والشركات بالمدينة وتوجيهها إلى خدمة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بهدف استغلال تواجد عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان.وأضافت، كما سيتم التركيز علي تعزيز دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة المصرية في حربها ضد انتشار فيروس كورونا، ونشر الوعي بين العمال والموظفين بالشركات بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة وتقديم كل أوجه الدعم للعمال، والعمل علي تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة المخاطر الاقتصادية والصحية لفيروس كورونا المستجد.