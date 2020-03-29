تركيا تستمر فى تهجير اللاجئين قسريًا

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن قوات الجيش التركى رحلت جميع اللاجئين المتواجدين فى المنطقة قسريا، بعد أن مزقت جميع الخيام التي نصبها طالبو اللجوء هناك.وكانت قوات من الجيش التركي ومعها عناصر من الهلال الأحمر التركي، تركوا في الساعات الماضية اللاجئين في مخيمات منطقة بازار كوله على الحدود اليونانية التركية أمام خيارين، إما الحجر الصحي في سكن الطلاب أو الترحيل إلى إسطنبول، بحجة انتشار فيروس كورونا داخل المخيم.وأضاف المرصد أن القوات التركية عمدت إلى نقل اللاجئين عبر "باصات" إلى مراكز طبية لإجراء فحوصات لهم بما يتعلق بفيروس كورونا على أن يتم نقلهم لاحقا إلى ولاية إسطنبول، كما جرى ضرب بعض اللاجئين من قبل الجيش التركي.وأفادت مصادر محلية أن مئات اللاجئين المتواجدين في تلك المنطقة يعاملون معاملة غير إنسانية، ويشهد المكان حالات فوضى تزامنا مع غياب دور لأي منظمة إنسانية، وذلك بهدف إعادة اللاجئين إلى مناطقهم بسبب الإهمال المتواصل لهم.